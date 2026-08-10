Μπρα ντε φερ ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: “Θα μείνουν κλειστά μέχρι να δεχτούν όλους τους όρους μας”

Σε νέο μπρα ντε φερ για τα Στενά του Ορμούζ οδηγούνται ΗΠΑ και Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ξεκαθαρίζουν ότι το πέρασμα ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου θα παραμείνει κλειστό έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχθεί «όλους» τους όρους της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, εμφανίζεται να ποντάρει στην οικονομική πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία, την ώρα που οι δύο πλευρές διαφωνούν ακόμη και για το εάν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν εξελιχθεί στο σημαντικότερο διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ξεπερνώντας σε άμεση προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον ακόμη και τις διαφωνίες για το πυρηνικό και το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθάρισαν το Σαββατοκύριακο ότι δεν προτίθενται να ανοίξουν το πέρασμα χωρίς συνολική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Χαρακτήρισαν τα Στενά «θέατρο του πολέμου και όχι μόνο θαλάσσια οδό» και συνόψισαν την ιρανική στρατηγική ως εξής: «Να διατηρήσουμε αυτό το στενό κλειστό έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας».

Η θέση αυτή περιορίζει τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες ότι οι επαφές προχωρούσαν θετικά και ότι το Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει σύντομα.

Τραμπ: «Είναι σαν παρτίδα σκακιού»

Σε συνέντευξή του στο Axios την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τις απαιτήσεις της Τεχεράνης και υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον προς το παρόν παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ παραμένουν «διακριτικές» και «παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του» και την οικονομία του σε «πολύ κακή κατάσταση».

Κατά τον Τραμπ, η οικονομική κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η Τεχεράνη να δυσκολευτεί ακόμη και να καταβάλει τους μισθούς των στρατιωτικών της.

Οι ΗΠΑ επανέφεραν τον Ιούλιο τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, μέτρο που, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, έχει εντείνει την οικονομική πίεση.

«Θα φέρει αποτέλεσμα. Πάντα φέρνει αποτέλεσμα», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η αντιπαράθεση «είναι σαν παρτίδα σκακιού».

Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει το Ορμούζ

Οι απαιτήσεις που παρουσίασε το Σάββατο το Ιράν διαμορφώνουν ένα δύσκολο πλαίσιο για την επίτευξη συμφωνίας.

Η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να βάλουν «οριστικά τέλος στον πόλεμο και στην επιθετικότητα» εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Υεμένη και το Ιράκ.

Παράλληλα, απαιτεί άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, άρση των οικονομικών κυρώσεων και άνευ όρων αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Αρκετές από αυτές τις προβλέψεις περιλαμβάνονταν ήδη στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στα μέσα Ιουνίου. Εκείνη η συμφωνία είχε ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερες συνομιλίες και είχε επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών για μερικές ημέρες, οδηγώντας και σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, προτού η διαδικασία εκτροχιαστεί.

Ο Αραγτσί αρνείται ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δίνουν διαφορετική εικόνα ακόμη και για το επίπεδο των μεταξύ τους επαφών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Δεν θα μιλούσα για διαπραγμάτευση. Θα μιλούσα για ανταλλαγή μηνυμάτων», δήλωσε, εξηγώντας ότι οι επαφές πραγματοποιούνται μέσω ενδιάμεσων.

Παράλληλα, απέκλεισε την επανέναρξη συνομιλιών όσο συνεχίζονται, όπως υποστήριξε, οι «αμερικανικές παραβιάσεις» της καταρχήν συμφωνίας, του αποκαλούμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.

Ο Τραμπ παρουσίασε διαφορετικά την κατάσταση, λέγοντας στο Axios: «Μισο-διαπραγματευόμαστε μαζί τους».

Στην «τελική φάση» οι συνομιλίες Ιράν-Ομάν

Η Τεχεράνη επιμένει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν, το σουλτανάτο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά των Στενών, με αντικείμενο το καθεστώς της μελλοντικής διέλευσης των πλοίων.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, αυτές οι συνομιλίες βρίσκονται στην «τελική φάση».

Το Ιράν, ωστόσο, απορρίπτει την επιστροφή στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον πόλεμο και επιδιώκει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες στα πλοία που θα διέρχονται από το Ορμούζ, πρόταση στην οποία αντιτίθενται ρητά οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, οι διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για την πορεία του πολέμου έχουν γίνει εμφανείς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέφερε την Κυριακή στο προσκήνιο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιμένοντας ότι, ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων, το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Με συμφωνία ή χωρίς», η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε.

Το πυρηνικό και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν είχαν αποτελέσει μεταξύ των βασικών επιχειρημάτων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου. Πλέον, ωστόσο, για τον Τραμπ η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ έχει αναδειχθεί σε άμεση προτεραιότητα.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν ανασταλεί εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Ο Τραμπ είχε συνδέσει την αναστολή των επιθέσεων με την επίτευξη συμφωνίας για το γρήγορο άνοιγμα των Στενών, ωστόσο οι νέες απαιτήσεις της Τεχεράνης δημιουργούν αμφιβολίες για το πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο πλευρές σε έναν συμβιβασμό.

Την ίδια στιγμή, η σύγκρουση εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε άλλα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Οι Χούθι χτύπησαν διυλιστήριο της ARAMCO

Οι Χούθι της Υεμένης, γνωστοί και ως Ανσαραλά, ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο του σαουδαραβικού πετρελαϊκού ομίλου ARAMCO στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την αιτία της.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίσης ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον «στρατευμάτων του σαουδάραβα εχθρού και αποθηκών όπλων» στην περιοχή της Μόκα, λιμανιού στη νότια Υεμένη.

Σύμφωνα με ιατρική πηγή, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιωτικοί και άμαχοι.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας ξανάρχισαν τον Ιούλιο, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, ανοίγοντας ακόμη ένα μέτωπο στην περιφερειακή ανάφλεξη που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν στη συνέχεια αποκλεισμό των σαουδαραβικών πλοίων και λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα, μια εξέλιξη με ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων μετά την παράλυση των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 2022 και συνέχιζε να τηρείται, παρότι είχε τυπικά εκπνεύσει.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος των ΗΠΑ που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, υπέγραψε την Παρασκευή συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν και την Τουρκία.