Πάρος: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι κάμερες για τον πνιγμό του 4χρονου σε πισίνα – Τα ερωτήματα για τον ναυαγοσώστη

Στα κρίσιμα λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που ο 4χρονος απομακρύνθηκε από την οικογένειά του μέχρι τον εντοπισμό του μέσα στην πισίνα επικεντρώνεται η έρευνα για την τραγωδία σε beach bar στην Πούντα της Πάρου.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η ναυαγοσωστική κάλυψη, η θέση των εργαζομένων την ώρα του περιστατικού, αλλά και οι άδειες και οι προδιαγραφές λειτουργίας της πισίνας αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο 4χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της παραθαλάσσιας επιχείρησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα βασικό ερώτημα: ποιος είχε την ευθύνη της επιτήρησης της πισίνας εκείνη την ώρα και γιατί το παιδί δεν έγινε αντιληπτό νωρίτερα;

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι ο άνθρωπος που τελικά βούτηξε στο νερό και ανέσυρε τον 4χρονο ήταν ο μπάρμαν της επιχείρησης και όχι κάποιος που εκείνη τη στιγμή εκτελούσε αποκλειστικά καθήκοντα ναυαγοσώστη.

Οι δύο πλευρές, της οικογένειας και του ιδιοκτήτη, παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες λειτουργίας και επιτήρησης της πισίνας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με αυτοψίες και ελέγχους για τις άδειες και τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Τι συνέβη πριν εντοπιστεί το παιδί

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η οικογένεια βρισκόταν στον χώρο εστίασης της επιχείρησης, κοντά στην πισίνα. Εργαζόμενος που μίλησε στο STAR ανέφερε ότι οι γονείς έτρωγαν στο κάτω εστιατόριο και εκτίμησε ότι το παιδί απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτό.

«Οι άνθρωποι τρώγανε στο κάτω ρεστοράν και πιθανολογείται ότι το παιδάκι έφυγε από την πλάτη τους και δεν το πήραν χαμπάρι, δηλαδή σε αυτά τα λεπτά, πέντε, δέκα που μεσολάβησαν γιατί είχαν παραγγείλει και φαγητά και τα πιάτα ήταν μισογεμάτα. Στην ουσία ούτε το φαγητό δεν προλάβανε να φάνε», ανέφερε.

Ο πατέρας, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι το παιδί απομακρύνθηκε από την προσοχή του για ελάχιστο χρονικό διάστημα.

«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε», ανέφερε.

Τι αναμένεται να δείξουν οι κάμερες

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι από τις εικόνες θα αποδειχθεί πως η οικογένεια δεν βρισκόταν στη θάλασσα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την πισίνα.

«Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα εμείς ήμασταν στα 10 μέτρα, ήταν και χώρος φαγητού», δήλωσε.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν μέσα από το υλικό όχι μόνο την πορεία του παιδιού μέχρι την πισίνα, αλλά και πόσο χρόνο παρέμεινε μέσα στο νερό, πού βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή οι εργαζόμενοι και ο υπεύθυνος της επιχείρησης, ποιος είχε οπτική επαφή με το σημείο και πότε έγινε αντιληπτό ότι κάτι είχε συμβεί.

Ο μπάρμαν βούτηξε και ανέσυρε τον 4χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντιλήφθηκαν πρώτες το παιδί μέσα στο νερό. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μπάρμαν του beach bar, ο οποίος βούτηξε στην πισίνα και το ανέσυρε.

Ο πατέρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν:

«Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά, είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε».

Όπως υποστηρίζει, ο μπάρμαν τού είπε: «Φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο που καθιστά κρίσιμο τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου κατά τον οποίο το παιδί βρισκόταν στο νερό πριν γίνει αντιληπτό.

Οι προσπάθειες ανάνηψης και η μεταφορά στο Κέντρο Υγείας

Μετά την ανάσυρση του 4χρονου ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στον χώρο βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος συνέδραμε μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Ο πατέρας περιέγραψε ότι οι προσπάθειες συνεχίστηκαν κατά τη μεταφορά του παιδιού στο Κέντρο Υγείας.

«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις, του έδινε και το οξυγόνο», ανέφερε.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τόσο κατά τη διακομιδή όσο και στο Κέντρο Υγείας, το παιδί δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η καταγγελία του πατέρα για τον ναυαγοσώστη

Ένα από τα σημαντικότερα σκέλη της έρευνας αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη της πισίνας και την ιδιότητα του προσώπου που είχε δηλωθεί για την επιτήρησή της.

Η πλευρά του ιδιοκτήτη, μέσω του δικηγόρου του Χάρη Αμπραζή, υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας εκτελούσε και καθήκοντα ναυαγοσώστη και επέβλεπε τόσο την πισίνα όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο πατέρας του παιδιού αμφισβητεί, ωστόσο, ότι υπήρχε ουσιαστική και διαρκής επιτήρηση. Περιγράφοντας τον ιδιοκτήτη, ανέφερε: «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».

Κατά τον ίδιο, «δεν ήταν στη δουλειά του», ενώ υποστηρίζει ότι αν υπήρχε άνθρωπος που επέβλεπε διαρκώς την πισίνα, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

«Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…», είπε.

Εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε, πάντως, ότι ο υπεύθυνος βρισκόταν στο μηχανοστάσιο της πισίνας τη στιγμή του περιστατικού, στοιχείο που επίσης αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης δηλώνει μέσω της υπεράσπισής του συντετριμμένος από τον θάνατο του παιδιού. Η πλευρά του επισημαίνει ότι λειτουργεί την επιχείρηση εδώ και 27 χρόνια, χωρίς να έχει σημειωθεί στο παρελθόν ανάλογο περιστατικό.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο ιδιοκτήτης έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια της πισίνας και είχε απαγορεύσει ακόμη και τις βουτιές.

«Είναι πάντα στην επιχείρησή του, πάντα. Προσπαθεί, επιβλέπει, είναι πάντα με τεταμένα τα αντανακλαστικά», δήλωσε ο κ. Αμπραζής.

Η υπεράσπιση επικαλείται επίσης δύο πινακίδες στον χώρο της πισίνας, στις οποίες αναφερόταν ότι παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιούν χωρίς συνοδό.

Παράλληλα, από την πλευρά του ιδιοκτήτη επισημαίνεται ότι το δυστύχημα συνέβη σε περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης, όταν η επιχείρηση δεχόταν μεγάλο αριθμό πελατών.

Οι καταγγελίες για τον εξοπλισμό ασφαλείας

Ο πατέρας καταγγέλλει ακόμη ότι στο beach bar δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού.

Όπως υποστηρίζει, στον χώρο «δεν υπήρχε απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας», ενώ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Σκληρή ήταν και η τοποθέτηση του παππού του 4χρονου, ο οποίος απέδωσε την τραγωδία στην απουσία ναυαγοσώστη.

«Το εγγονάκι μου χάθηκε γιατί δεν είχε ναυαγοσώστη. Με τόσα εκατομμύρια τζίρο το καλοκαίρι, με τόσο κόσμο και με τόσο κόσμο να δουλεύει εκεί μέσα και να μην έχει ναυαγοσώστη, θέλει κρέμασμα στο Σύνταγμα», δήλωσε.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις άδειες λειτουργίας της πισίνας, στα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, στη ναυαγοσωστική κάλυψη και στην ιδιότητα του προσώπου που είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης.

Αναμένονται αυτοψίες και έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πισίνα λειτουργούσε σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και εάν διέθετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας.

Παράλληλα, σημαντικές απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα ευρήματά της θα συνεκτιμηθούν με τις μαρτυρίες και το υλικό από τις κάμερες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί εάν το παιδί είχε φάει πριν από το περιστατικό, στοιχείο που θα αξιολογηθεί από τους αρμόδιους επιστήμονες μαζί με το σύνολο των ευρημάτων.

Ελεύθεροι ιδιοκτήτης και γονείς

Ο ιδιοκτήτης του beach bar οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, όπως και οι γονείς του 4χρονου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ιδιοκτήτης και οι γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η προκαταρκτική έρευνα συνεχίζεται, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να αποσαφηνίσει ποιος είχε την ευθύνη επιτήρησης της πισίνας, εάν υπήρχε η απαιτούμενη ναυαγοσωστική κάλυψη και κατά πόσο είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία.