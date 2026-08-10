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Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας – Στη “μάχη” 7 εναέρια

Αρχείο Intime
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Ηλεία Φωτιά

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