Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας – Στη “μάχη” 7 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.