Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας – Στη “μάχη” 7 εναέρια
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026