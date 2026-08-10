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Σέρρες: Παραμένουν κρατούμενοι ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την προσωρινή κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών, αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι ο Εισαγγελέας.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος το περασμένο Σάββατο, 8 Αυγούστου, για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, οι δύο συγγενείς προσήχθησαν από τις Αρχές και ανακρίθηκαν χθες, Κυριακή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την παράταση της κράτησής τους, έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και προκύψουν τα αποτελέσματά της. Ο 66χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στα Ίβηρα Σερρών, με τις Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του.

Σέρρες

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