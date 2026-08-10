Άγιος Νικόλαος: Δύο συλλήψεις, μετά από μέθη ανηλίκου σε κοινωνική εκδήλωση

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν χθες, Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, στο Λασίθι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Αυγούστου σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Ένας ανήλικος, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο, κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος είναι κηδεμόνας του ανηλίκου, καθώς και ενός 46χρονου που φέρεται να ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.