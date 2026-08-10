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Λίνα Μενδώνη για Νίκο Καλογερόπουλο: Ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, καλλιτέχνης και άνθρωπος ανήσυχος

Intime
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Έδωσε πνοή στους ρόλους του χάρη στο πηγαίο ταλέντο του σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο μήνυμά της για την απώλεια του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της Λίνας Μενδώνη για τον Νίκο Καλογερόπουλο:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος, με πορεία δεκαετιών στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έγινε γνωστός και αγαπήθηκε από το κοινό, κυρίως, μέσω της συμμετοχής του σε εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, της δεκαετίας του ’80. Η ταύτισή του με χαρακτηριστικούς κινηματογραφικούς ρόλους είναι, ως έναν βαθμό, αναπόφευκτή, καθώς η συμμετοχή του στις ταινίες αυτές υπήρξε καταλυτική, συμβάλλοντας στην αντοχή τους στον χρόνο, χωρίς να επισκιάζει τη μακρά πορεία του στην τέχνη, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια.

Οι ρόλοι στους οποίους έδωσε πνοή, χάρη στο πηγαίο ταλέντο του, παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμοι και σήμερα. Η συμμετοχή του σε ποιοτικές παραγωγές της μικρής οθόνης φέρει τη σφραγίδα μιας ξεχωριστής ερμηνευτικής ευχέρειας η οποία επικύρωσε τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Καλλιτέχνης και άνθρωπος ανήσυχος, ο Νίκος Καλογερόπουλος ασχολήθηκε με το θέατρο, ως συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά και με τη συγγραφή και τη μουσική.

Στην οικογένειά του και τους τόσο πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Λίνα Μενδώνη

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