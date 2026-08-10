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Ναυαγοσώστης έδωσε μάχη με τα κύματα για να σώσει γυναίκα σε παραλία των Χανίων – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Τη δραματική επιχείρηση διάσωσης μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από τα κύματα και βρέθηκε σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα στην παραλία του Καβρού Αποκορώνου στα Χανιά αποτυπώνει βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8), περίπου δέκα λεπτά πριν από την επίσημη έναρξη της βάρδιας των ναυαγοσωστών, και είχε αίσιο τέλος χάρη στην άμεση αντίδρασή τους.

Σύμφωνα με το Cretalive, ένας από τους τρεις ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη παραλία αντιλήφθηκε ότι μία γυναίκα είχε εγκλωβιστεί μέσα στη θάλασσα εξαιτίας του ισχυρού κυματισμού και δεν μπορούσε να επιστρέψει μόνη της στην ακτή.

Χωρίς να χάσει χρόνο, μπήκε στη θάλασσα και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν η γυναίκα. Όπως καταγράφεται και στο βίντεο, κατάφερε τελικά να την προσεγγίσει και να τη μεταφέρει εξαντλημένη στην ακτή, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε υποστηρικτικά και δεύτερος ναυαγοσώστης.

Ένας από τους τρεις ναυαγοσώστες που βρίσκονταν εκεί περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η διάσωση, επισημαίνοντας ότι τις ημέρες με κόκκινη σημαία λαμβάνονται αυξημένα μέτρα:

«Ήταν στην αρχή της βάρδιας, όταν ανοίγαμε τους πύργους, 10 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας συγκεκριμένα. Κατεβαίνουμε πάντα νωρίτερα και τις ημέρες που υπάρχουν κόκκινες σημαίες πάντα μπαίνουν έξτρα ναυαγοσώστες. Είναι σημαντικό πολύ αυτό».

Ναυαγοσώστης Χανιά

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