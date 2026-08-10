Οι προϋποθέσεις για την ρύθμιση των 72 δόσεων – Τι πρέπει να προσέχουν οι οφειλέτες
Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 19 του ν. 5313/2026 υποβάλλεται ψηφιακά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.
Δημοσιεύθηκε η απόφαση περί ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις.
Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 19 του ν. 5313/2026 υποβάλλεται ψηφιακά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.
Η νέα ρύθμιση με τις 72 δόσεις
Οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2023
Προϋπόθεση: να μην είχαν ρυθμιστεί έως 21 Απριλίου 2026
Χρέη μετά την 1/1/2024 –> εξόφληση ή ρύθμιση στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων
Αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΚΕΑΟ έως 31/12/2026
Ελάχιστη δόση 30 €
Έως σήμερα έχουν ενταχθεί 8.000 οφειλέτες
Η λύση του εξωδικαστικού μηχανισμού
Ρύθμιση σε έως 240 δόσεις
Χρέη πάνω από 5.000€
Σταθερό επιτόκιο 3%