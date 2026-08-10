Οι προϋποθέσεις για την ρύθμιση των 72 δόσεων – Τι πρέπει να προσέχουν οι οφειλέτες

Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 19 του ν. 5313/2026 υποβάλλεται ψηφιακά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση περί ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις.

Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 19 του ν. 5313/2026 υποβάλλεται ψηφιακά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η νέα ρύθμιση με τις 72 δόσεις

Οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2023

Προϋπόθεση: να μην είχαν ρυθμιστεί έως 21 Απριλίου 2026

Χρέη μετά την 1/1/2024 –> εξόφληση ή ρύθμιση στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων

Αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΚΕΑΟ έως 31/12/2026

Ελάχιστη δόση 30 €

Έως σήμερα έχουν ενταχθεί 8.000 οφειλέτες

Η λύση του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ρύθμιση σε έως 240 δόσεις

Χρέη πάνω από 5.000€

Σταθερό επιτόκιο 3%