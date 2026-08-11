Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Η κόρη της διέκοψε τη σύνδεση στον αέρα του Open – “Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, με συγχωρείτε”

Στον αέρα της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN βγήκε σήμερα, με βίντεο κλήση από το σπίτι της, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Η πολιτικός και στέλεχος της «ΕΛ.Α.Σ.» κλήθηκε να τοποθετηθεί, σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ότι ως πρωθυπουργός είχε συγκρουστεί με τα συμφέροντα.

Κάποια στιγμή, κι ενώ η Μαριζέτα Αντωνοπούλου βρισκόταν στον αέρα, έκανε την εμφάνισή της στο δωμάτιο η μία από τις δύο κόρες της, η οποία άρχισε να μιλάει στη μαμά της.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου προσπαθούσε να της εξηγήσει ότι σε λίγο θα είναι μαζί της, ωστόσο, η μικρή ήταν… ανένδοτη!

«Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, με συγχωρείτε!», είπε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, με τους παρουσιαστές να διακόπτουν τη σύνδεση και να της δίνουν χρόνο.

Μετά από λίγα λεπτά, η Μαριζέτα Αντωνόπουλου επέστρεψε ξανά κανονικά στον αέρα του Open.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 10:45…