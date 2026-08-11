Η νέα μεγάλη επένδυση του Τέλη Μυστακίδη

Ένα νέο όνομα αρχίζει να αποκτά παρουσία στον ελληνικό εφοπλισμό και ειδικότερα στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Η Virono Maritime, η οποία συνδέεται με τον επιχειρηματία Tέλη Μυστακίδη και την οικογένεια Τομάζου, αναπτύσσει σταδιακά τον στόλο της, επιλέγοντας σύγχρονο τονάζ σε Aframax/LR2 και Suezmax.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς σηματοδοτεί την είσοδο ισχυρών νέων κεφαλαίων σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής ναυτιλίας, σε μία περίοδο κατά την οποία οι αξίες των tankers βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η Virono συνδέεται με τουλάχιστον ένα Aframax/LR2 χωρητικότητας 113.500 dwt στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli Shipbuilding, με παράδοση που τοποθετείται το 2027. Στο πρόγραμμα εμφανίζεται επίσης ένα Suezmax περίπου 157.000 dwt, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί το 2028.

Η ανάπτυξη, ωστόσο, έχει ήδη περάσει από το στάδιο των παραγγελιών στην επιχειρησιακή δραστηριότητα. Τον Φεβρουάριο η εταιρεία παρέλαβε το πρώτο της νεότευκτο Aframax/LR2, κάνοντας το αρχικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου στόλου δεξαμενόπλοιων.

Η επιλογή δύο διαφορετικών κατηγοριών tankers δείχνει ότι το εγχείρημα δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός μεμονωμένου πλοίου. Τα Aframax/LR2 προσφέρουν ευελιξία μεταξύ των αγορών αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ανάλογα με τις προδιαγραφές τους, ενώ τα Suezmax αποτελούν βασικό εργαλείο στις μεταφορές μεγάλων φορτίων αργού σε διεθνείς διαδρομές.

Το timing της επένδυσης έχει επίσης σημασία. Η είσοδος στη συγκεκριμένη αγορά πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών νεότευκτων και μεταχειρισμένων πλοίων, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το απαιτούμενο κεφάλαιο για τη δημιουργία στόλου από την αρχή. Παράλληλα, όμως, οι ισχυρές συνθήκες στη ναυλαγορά έχουν επαναφέρει τα tankers στο επίκεντρο των επενδυτικών σχεδίων πολλών ναυτιλιακών ομίλων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Virono επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της θέση με νεότευκτο και σύγχρονο τονάζ, αντί να βασιστεί στην αγορά μεγαλύτερης ηλικίας μεταχειρισμένων πλοίων. Πρόκειται για στρατηγική που απαιτεί μεγαλύτερο αρχικό κεφάλαιο, αλλά προσφέρει χαμηλότερη ηλικία στόλου και μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα εκμετάλλευσης των πλοίων.

Η παρουσία του Tέλη Μυστακίδη δίνει πρόσθετο βάρος στο εγχείρημα. Ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με τον διεθνή κλάδο των commodities και ιδιαίτερα με τα μέταλλα, έχοντας δημιουργήσει σημαντική επιχειρηματική περιουσία. Η ανάπτυξη της Virono στα tankers αποτελεί, επομένως, μία κίνηση που παρακολουθείται με ενδιαφέρον από τη ναυτιλιακή αγορά.

Το κρίσιμο πλέον ερώτημα είναι μέχρι πού θα φθάσει το επενδυτικό πρόγραμμα. Με ένα νεότευκτο να έχει ήδη ενταχθεί στον στόλο και πρόσθετες παραδόσεις να ακολουθούν το 2027 και το 2028, η Virono αρχίζει να διαμορφώνει το προφίλ ενός νέου ελληνικού ναυτιλιακού ομίλου με μακροπρόθεσμη στόχευση στην αγορά των tankers.

Πηγή: newmoney.gr