“Κλασική περίπτωση γύφτου”: Η αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για την επίθεση που δέχτηκε με βρισιές στο λιμάνι της Τήνου

Νέα διάσταση λαμβάνει το επεισόδιο με τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου από ομάδα Ρομά, στο λιμάνι της Τήνου, με την ίδια να σπάει τη σιωπή της και να περιγράφει με σκληρά λόγια τα όσα εκτυλίχθηκαν, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά της κυβέρνησης και των αρχών.

Σε δηλώσεις της σχετικά με το συμβάν, η κ. Λατινοπούλου εξήγησε πως βρισκόταν στο νησί για προσκύνημα μαζί με τη μητέρα της, όταν κατά την αναμονή της επιστροφής της προσέγγισε ομάδα 25-30 ατόμων. Όπως αναφέρει, όταν ένας εξ αυτών υποστήριξε πως «δεν είναι όλοι εγκληματίες», η ίδια απάντησε θέτοντας ζητήματα φοροδιαφυγής, ρευματοκλοπών, παραβατικότητας και ανήλικων γάμων, γεγονός που πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» περιέγραψε τη στιγμή που η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε σε χυδαίες ύβρεις και απειλές σε βάρος της ίδιας και της μητέρας της, σημειώνοντας πως ένα από τα άτομα κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της για να τη χτυπήσει, προτού τον συγκρατήσουν οι υπόλοιποι. “Κλασική περίπτωση γύφτου” σημείωσε στο βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη οργή της για τη στάση των λιμενικών που βρέθηκαν στο σημείο, υποστηρίζοντας πως η παρέμβασή τους περιορίστηκε σε μια απλή σύσταση («μη μαλώνετε») πριν αποχωρήσουν.

«Εμείς ήμασταν μόνες μας, μας έκαναν επίθεση, ήρθαν, μας είπαν “μη μαλώνετε” και εξαφανίστηκαν. Δεν πλησίασαν ξανά», κατήγγειλε η ευρωβουλευτής, αποδίδοντας το περιστατικό σε καθεστώς «ιδιότυπης ασυλίας». «Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση γιατί έχετε ασυλία από την κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς εκτός από εμένα. Ότι οι υπόλοιποι σας χαϊδεύουν τα αυτιά δεν σημαίνει ότι θα είμαστε όλοι το ίδιο», συμπλήρωσε.

«Δεν πρόκειται να κάνω πίσω»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Λατινοπούλου εμφανίστηκε ανένδοτη, διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της: «Αυτά τέλος, δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Λυπάμαι πάρα πολύ που το 2026 εγκληματικές ομάδες μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς να υπάρχει αστυνομία, λιμενικό ή μια κυβέρνηση που θα πει “ως εδώ”. Αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, για κάθε πολίτη που θέλει να ταξιδέψει ήσυχος».

Δείτε το βίντεο με την λεκτική επίθεση που δέχτηκε η ίδια: