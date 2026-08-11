Φωτιά στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
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THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δάσος στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και της 5ης ΕΜΑΚ και 8 οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.
Τέλος, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ και της 5ης #ΕΜΑΚ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026
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