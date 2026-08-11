Φωτιά στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δάσος στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και της 5ης ΕΜΑΚ και 8 οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Τέλος, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.