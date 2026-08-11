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Φωτιά στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δάσος στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και της 5ης ΕΜΑΚ και 8 οχήματα. Από αέρος ρίψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Τέλος, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ιωάννινα Φωτιά

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