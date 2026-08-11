Ρωμανός: Κωμικοτραγικό να ακούς τον Τσίπρα να μιλάει για δικαιοσύνη, ηθική και οικονομία

«Νομίζω ότι είναι κωμικοτραγικό να ακούς τον Τσίπρα να μιλάει για δικαιοσύνη, για ηθική και για οικονομία. Είναι εξοργιστικό, προκλητικό και κωμικοτραγικό», δήλωσε ο Νίκος Ρωμανός στην εκπομπή του Open «Δέκα Μαζί».

«Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει καταγγελθεί από πρώην υπουργούς του ότι διατηρούσε παραϋπουργεία Δικαιοσύνης στο Μαξίμου και ότι κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα χάριν συγκεκριμένων συμφερόντων, τον άνθρωπο ο οποίος έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς, τον άνθρωπο ο οποίος έχει καταγγελθεί από τους ίδιους τους μιντιάρχες που τώρα τον φιλοξενούν για πολύ συγκεκριμένες αντιθεσμικές παρεμβάσεις, για απεσταλμένους του Μαξίμου με σκοπό να διαπραγματεύονταν χρηματοδοτήσεις και εξαγορές ποσοστών» σημείωσε με νόημα ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο Νίκος Ρωμανός υπογράμμισε την ανάγκη να μάθουμε πως χρηματοδοτείται το κόμμα του κ. Τσίπρα. «Ποιος το χρηματοδοτεί; Πώς χρηματοδοτούνται όλες αυτές οι εκδηλώσεις και η λειτουργία του κόμματος; Υποτίθεται ότι από την πρώτη εβδομάδα θα μας παρουσίαζαν τα στοιχεία. Έχουν περάσει μήνες και ακόμα ακούμε “θα”», είπε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ στο πάνελ, ότι όλα στο νέο κόμμα Τσίπρα γίνονται σε εθελοντική βάση, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, αναρωτήθηκε αν οι κομματικές ελδηλώσεις της ΕΛΑΣ είναι χορηγία και αν ναι από ποιόν, ενώ σημείωσε πως άλλο να έχει ένα κόμμα εθελοντές και άλλο να μην έχει παρουσιάσει ακόμα μια κατάσταση εσόδων-εξόδων όπως οφείλει να κάνει και κάνει κάθε σοβαρός οργανισμός!

Τέλος, ο κ. Ρωμανός, σχολίασε τόσο τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία, επισημαίνοντας ότι εδώ έβρεχε φόρους στη μεσαία τάξη «όταν έβρεχε ανάπτυξη και ποσοτική χαλάρωση στην υπόλοιπη Ευρώπη», όσο και την αδυναμία της αντιπολίτευσης συνολικά να αρθρώσει ρεαλιστικές αντιπροτάσεις με αποτέλεσμα να πολιτεύεται με fake news.