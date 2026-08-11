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Ρέθυμνο: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά – Δείτε εικόνες από το σημείο

Αρχείο Intime
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης-Ρεθύμνου, όπου πέντε άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ανήλικα παιδιά.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 17:15 της Τρίτης στο ύψος των Αρμένων στο Ρέθυμνο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στο ένα όχημα επέβαινε Ιταλός οδηγός, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν οικογένεια τουριστών από τη Γαλλία, μαζί με ανήλικα παιδιά.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς ένα από τα άτομα που επέβαιναν στα οχήματα χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστών.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, το οποίο στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τραυματίες φέρουν κατάγματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν χαρακτηρίζεται απειλητική για τη ζωή τους.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Δείτε εικόνες του neakriti.gr από το σημείο:

Ρέθυμνο Τροχαίο

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