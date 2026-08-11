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Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια 15,5 εκατ. δολαρίων στην Κολομβία μετά τον φονικό σεισμό

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THESTIVAL TEAM

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Η διπλωματία των ΗΠΑ υποσχέθηκε χθες Δευτέρα τη χορήγηση βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό στη χώρα της νότιας Αμερικής, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από εκατό άνθρωποι, να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι και να σημειωθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που υποστηρίζει τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό της λεγόμενης σκληρής δεξιάς που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε ότι η βοήθεια θα επιτρέψει να διατεθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να αποτιμηθούν οι ζημιές της «καταστροφικής» σεισμικής δόνησης, σημείωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.

Πάνω από 100 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ο απολογισμός της καταστροφής είναι βαρύς. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 87 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι εκτεταμένες.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στα ερείπια. Μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα βρίσκονται η Περέιρα και άλλες πόλεις της δυτικής Κολομβίας, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία, οδικές υποδομές και αεροδρόμια.

Η κυβέρνηση του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, προκειμένου να επιταχυνθεί η κινητοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

ΗΠΑ Κολομβία Σεισμός

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