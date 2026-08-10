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Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας – Στη “μάχη” τρία εναέρια, ήχησε το 112

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:45.

Παράλληλα, στις 17:37 ήχησε το 112 για ετοιμότητα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παγγαίου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας

Καβάλα Φωτιά

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