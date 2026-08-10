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Χατζηδάκης για Ράμφο: Η πνευματική παρακαταθήκη του θα μείνει πάντα ζωντανή

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THESTIVAL TEAM

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η θλίψη του για τον θάνατο του σπουδαίου διανοούμενου Στέλιου Ράμφου σε ηλικία 87 ετών εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με ανάρτησή του στα social media, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε μεταξύ άλλων πως ο Στέλιος Ράμφος «μπορούσε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να συνδυάζει τον πνευματικό του πλούτο με τις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις».

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Έφυγε ο κορυφαίος Έλληνας διανοητής Στέλιος Ράμφος. Ένας ξεχωριστός, σύγχρονος φιλόσοφος. Ανάμεσα στις πνευματικές του αναζητήσεις η συσχέτιση της σύγχρονης δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση. Από παλιά καθηγητής στο Παρίσι, με ευρείες γνώσεις, ξεκάθαρη σκέψη, αιχμηρό όποτε χρειαζόταν λόγο, παρεμβατικότητα και έμφαση στην Ελλάδα. Είχα εντυπωσιαστεί από την πρώτη φορά που τον άκουσα ως φοιτητής τη δεκαετία του ‘80. Τον καλέσαμε σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 2017. Μπορούσε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να συνδυάζει τον πνευματικό του πλούτο με τις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Κωστής Χατζηδάκης

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