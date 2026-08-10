Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Κατέρρευσαν κτίρια, άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη Δευτέρα (10.08.2026) την Κολομβία, με τις πρώτες αναφορές από τις Αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς, τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσοκό, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ.

Ο σεισμός στην Κολομβία προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στο Κάλι, όπου σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε τουλάχιστον 20, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το μέγεθος της δόνησης υπολογίστηκε στους 7,4 βαθμούς. Το επίκεντρο τοποθετείται στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Εγκλωβισμένοι στο Κάλι

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Κάλι, όπου βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές.

Chocó, Cali, Manizales, Pereira, son algunas de las ciudades más afectadas después del temblor de 7.4 de magnitud en Colombia pic.twitter.com/AzpYlYCw8v August 10, 2026

Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Οι τοπικές Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή ομάδων διάσωσης από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού.

Ζημιές και τραυματισμοί στην επαρχία Τσοκό

Σοβαρές ζημιές και τραυματισμοί καταγράφονται και στην επαρχία Τσοκό. Η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι ανέφερε ότι έχουν προκληθεί σημαντικές φθορές σε κτίρια στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Κιμπντό, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο ισχυρών μετασεισμών.

🇨🇴 UPDATE — The M7.4 earthquake near San José del Palmar, Chocó (confirmed by both SGC and USGS; depth ~96 km) has hit Cali harder than early reports suggested. A 4.6 aftershock has followed.



Per El País Cali, the city's fire department is responding to multiple reports of… pic.twitter.com/NFvt4m3QCn August 10, 2026

Εκλεισαν έξι αεροδρόμια

Οι επιπτώσεις του σεισμού επεκτείνονται και στις αεροπορικές μεταφορές. Εξαιτίας ζημιών ανεστάλη η λειτουργία έξι αεροδρομίων στη δυτική Κολομβία, τα οποία εξυπηρετούν τις περιοχές Περέιρα, Μανιθάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους στις υποδομές προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών και οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία τους.

Ιδιαίτερα αισθητή η δόνηση και στην Μπογκοτά

Στην Μπογκοτά, όπου η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, δεν υπήρχαν αρχικά αναφορές για εκτεταμένες ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της χώρας, καθώς και σε γειτονικές περιοχές της Βενεζουέλας και του Εκουαδόρ.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν κατοίκους πανικόβλητους, ενώ πραγματοποιούνται πολλές εκκενώσεις κατοικιών.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd — 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

JUST IN: 7.4 M earthquake hits Colombia’s San José del Palmar pic.twitter.com/Bd3VfIruYe — Rapid Report (@RapidReport2025) August 10, 2026

Σύστημα Προειδοποίησης των ΗΠΑ: Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι

Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέτρησε τον σεισμό σε 7,1 βαθμούς και το εστιακό του βάθος περίπου στα 100 χλμ. Παρά την ισχύ της δόνησης, οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες δεν εξέδωσαν προειδοποίηση για άμεσο κίνδυνο τσουνάμι.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι κολομβιανές αρχές συνεχίζουν, πάντως, την αποτίμηση των ζημιών, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.