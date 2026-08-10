Γυμναστήριο στη Μαγνησία μετατράπηκε σε “ρινγκ”: 18χρονος γρονθοκόπησε ανήλικο για ένα όργανο

Καταδικάστηκε 18χρονος που ξυλοκόπησε ανήλικο σε γυμναστήριο στη Σούρπη Μαγνησίας, μετά από καβγά για τη χρήση ενός οργάνου.

Ο 18χρονος και ο ανήλικος αδελφός του έχουν έρθει από την Αλβανία και εργάζονται ως εργάτες γης, υπό την επίβλεψη του θείου τους, και βρίσκονταν σε γυμναστήριο της Σούρπης. Εκεί ήταν ο ανήλικος με έναν φίλο του και καβγάδισαν με τους πρώτους, για τη χρήση ενός οργάνου γυμναστικής.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 18χρονος γρονθοκόπησε τον ανήλικο, προκαλώντας του τραυματισμούς στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Η δίκη

Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο και πρώτη μάρτυρας κατέθεσε η μητέρα του ανηλίκου, η οποία δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό, αλλά περιέγραψε όσα της μετέφερε ο γιος της. Όπως ανέφερε, ο ανήλικος είχε εμφανή σημάδια στο πρόσωπο, με τα μάτια του μαυρισμένα και πρησμένα, ενώ είχε τραυματιστεί στη μύτη και υπέστη ρινορραγία. Παράλληλα, είχε εκδορές στην περιοχή του λαιμού. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο γιος της υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, καθώς μετά το περιστατικό υπέφερε από έντονους πονοκεφάλους.

Ακολούθησε η κατάθεση ενός ακόμη μάρτυρα, ο οποίος είχε και μακρινή συγγένεια με τον ανήλικο. Όπως ανέφερε, ο ανήλικος αδελφός του 18χρονου απομακρύνθηκε από το όργανο γυμναστικής και στη συνέχεια οι δύο φίλοι πήγαν να συνεχίσουν την προπόνησή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο ανήλικοι εκδιώχθηκαν από το σημείο, με τον 18χρονο να φέρεται να τους λέει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα ανήκε στον ίδιο. Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος χτύπησε με τρεις γροθιές τον ανήλικο.

Μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο γυμναστήριο, υποστήριξε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, δηλώνοντας μάλιστα ότι ήταν ο ίδιος που παρενέβη για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους. Όπως ανέφερε, οι δύο φίλοι πήγαν προς το όργανο γυμναστικής και είπαν ότι, αφού είχαν έρθει εκεί, θα προπονούνταν πλέον οι ίδιοι. Ο 15χρονος αδελφός του κατηγορούμενου φέρεται να τους απάντησε: «Θα τελειώσω εγώ πρώτα και μετά θα ξεκινήσετε εσείς». Σύμφωνα με τον μάρτυρα, οι δύο φίλοι άρχισαν να σπρώχνουν τον 15χρονο, ενώ ακούστηκε και μία βρισιά. Τότε ο 18χρονος, ο οποίος βρισκόταν λίγο πιο πέρα, παρενέβη, έσπρωξε τους δύο ανήλικους και προσπάθησε να υπερασπιστεί τον αδελφό του.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι δεν χτύπησε κανέναν. Όπως ανέφερε στην απολογία του, ο παθών και ο φίλος του ζήτησαν από τον αδελφό του να απομακρυνθεί από το όργανο γυμναστικής, παρότι δεν είχε ολοκληρώσει την άσκησή του, και στη συνέχεια άρχισαν να τον σπρώχνουν. Ο 18χρονος υποστήριξε ότι παρενέβη μόνο για να προστατεύσει τον μικρότερο αδελφό του. Ανέφερε ακόμη ότι στη συνέχεια οι γονείς του παθόντα τον εντόπισαν στον δρόμο και του ζήτησαν εξηγήσεις για το περιστατικό.

Η εισαγγελική έδρα επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος είχε κάθε δικαίωμα να αρνείται την κατηγορία, ωστόσο έκρινε ότι το ιατρικό πιστοποιητικό και οι διαπιστώσεις των γιατρών για τους τραυματισμούς του ανηλίκου δεν μπορούσαν να προκληθούν από τον ίδιο τον παθόντα. Κατά την εισαγγελική πρόταση, οι ιατρικές διαπιστώσεις, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μαρτύρων, επιβεβαίωναν την κατηγορία και ζητήθηκε η ενοχή του 18χρονου, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας.

Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής ζήτησε, κατά τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, να αναγνωριστούν επιπλέον τα ελαφρυντικά των μη ταπεινών αιτίων και της ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 18χρονο για την πράξη όπως κατηγορήθηκε και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με τριετή αναστολή. Παράλληλα, η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για την αναγνώριση των ελαφρυντικών.