Προσωπικός Βοηθός: Ανοίγει στις 24 Αυγούστου η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις – Όλες οι αλλαγές

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων για τον Προσωπικό Βοηθό πρόκειται να ανοίξει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, διευρύνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής για νέους δικαιούχους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των βελτιωτικών αλλαγών που προωθούνται, θεσπίζεται αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών, καθώς και των μελών που στελεχώνουν τις επιτροπές αξιολόγησης.

Ιδιαίτερα καθησυχαστική εμφανίστηκε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου για τους πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, το πλήθος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 1.500 άτομα. Όπως ξεκαθάρισε, οι υφιστάμενοι δικαιούχοι συνεχίζουν αυτόματα τη συμμετοχή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης ή επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης που λαμβάνουν στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, η Υπουργός παρουσίασε μια ειδική πρόβλεψη που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, σε ορεινές περιοχές και νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα πρόσληψης συγγενούς 1ου βαθμού ως προσωπικού βοηθού.

Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιείται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία εύρεσης άλλου διαθέσιμου φροντιστή, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι στις ακριτικές περιοχές δεν θα μένουν χωρίς την απαραίτητη φροντίδα.