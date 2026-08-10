Τεντόγλου: “Θα μου βγαίνουν εύκολα άλματα στα 8.50μ, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να ακολουθήσει” – Δείτε βίντεο

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου για την παρουσία του στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.



Ο αγώνας θα γίνει αύριο Τρίτη (11/8, 22:16) και ο 28χρονος Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης προκρίθηκε με 8.26μ. στο δεύτερο άλμα.



«Ήθελα να κάνω το όριο από την πρώτη προσπάθεια. Το πρώτο άλμα ήταν τραγικό γιατί σε όλα τα περάσματα είχε ευνοϊκό άνεμο και έβγαλε κόντρα. Το φτιάξαμε γρήγορα» είπε ο Τεντόγλου μιλώντας στον ΣΕΓΑΣ και πρόσθεσε: «Ήμουν πολύ οκ στο δεύτερο άλμα και πάτησα 14,16 εκατοστά πίσω. Και έχασα λίγο στην προσγείωση. Αυτό ήταν άλμα στα 8.40μ., 8.50μ. Πιστεύω θα μου βγαίνουν εύκολα αυτά τα άλματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να ακολουθήσει κάποιος».



Όσο για το ποιοι πιστεύει πως θα είναι οι αντίπαλοί του στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο: «Θα έλεγα για τον Φουρλάνι αλλά τραυματίστηκε και δε θα είναι στον τελικό. Οι μικροί είναι καλοί αλλά δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν.



Μπορεί να κάνω λάθος. Με 8.50μ. θα είμαι ευχαριστημένος ότι και να γίνει. Για οτιδήποτε παραπάνω ακόμα καλύτερα».