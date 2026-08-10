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Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας: Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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Φωτιά ξέσπασε στις 16:45 το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας

Στις 17:37 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Παγγαίου.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Καβάλα Φωτιά

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