Βρετανία: Ρεκόρ 230 μεταναστών σε μία λέμβο στη Μάγχη

Αριθμός-ρεκόρ 230 μεταναστών έφθασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, (Δευτέρα 10 Αυγούστου), στο Ντόβερ, έχοντας διασχίσει τη Μάγχη με μία μόνο φουσκωτή λέμβο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχει καταγραφεί να φθάνει στη Βρετανία με ένα μόνο μικρό σκάφος. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 165 άτομα, μόλις τον περασμένο μήνα, όπως μεταδίδει το ertnews.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αλλαγή τακτικής των διακινητών, που στοιβάζουν ολοένα περισσότερους ανθρώπους σε υπερφορτωμένες λέμβους, αυξάνοντας τον κίνδυνο στη θάλασσα. Παρά τη σημερινή εικόνα, οι συνολικές αφίξεις με μικρά σκάφη φέτος παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από το 2025.

Η χρονική συγκυρία είναι πολιτικά κρίσιμη. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιχειρεί να στρέψει την ατζέντα στο κόστος ζωής και στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όμως η νέα άφιξη στη Μάγχη επαναφέρει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο και δίνει νέο πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης στις πιο ακραίες φωνές.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, που διεκδικεί εκ νέου την έδρα του Κλάκτον στις 13 Αυγούστου, χαρακτήρισε το περιστατικό ένδειξη «εθνικής έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια», εντείνοντας τη ρητορική του κατά της μετανάστευσης.

Η ένταση δεν περιορίζεται όμως στην πολιτική αντιπαράθεση. Τις προηγούμενες ημέρες, στο Θέτφορντ του Νόρφολκ, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κατοικίες που θεωρούσαν ότι φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, με τραυματισμούς αστυνομικών και συλλήψεις.

Έτσι, η σημερινή άφιξη των 230 ανθρώπων δεν αποτελεί μόνο νέο ρεκόρ στη Μάγχη, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική σύγκρουση: από τη μία η προσπάθεια Μπέρναμ να κρατήσει στο προσκήνιο την οικονομία και από την άλλη η πίεση του Reform UK να επαναφέρει τη μετανάστευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας.