MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Ρεκόρ 230 μεταναστών σε μία λέμβο στη Μάγχη

PIXABAY
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αριθμός-ρεκόρ 230 μεταναστών έφθασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, (Δευτέρα 10 Αυγούστου), στο Ντόβερ, έχοντας διασχίσει τη Μάγχη με μία μόνο φουσκωτή λέμβο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχει καταγραφεί να φθάνει στη Βρετανία με ένα μόνο μικρό σκάφος. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 165 άτομα, μόλις τον περασμένο μήνα, όπως μεταδίδει το ertnews.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αλλαγή τακτικής των διακινητών, που στοιβάζουν ολοένα περισσότερους ανθρώπους σε υπερφορτωμένες λέμβους, αυξάνοντας τον κίνδυνο στη θάλασσα. Παρά τη σημερινή εικόνα, οι συνολικές αφίξεις με μικρά σκάφη φέτος παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από το 2025.

Η χρονική συγκυρία είναι πολιτικά κρίσιμη. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιχειρεί να στρέψει την ατζέντα στο κόστος ζωής και στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όμως η νέα άφιξη στη Μάγχη επαναφέρει το μεταναστευτικό στο επίκεντρο και δίνει νέο πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης στις πιο ακραίες φωνές.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, που διεκδικεί εκ νέου την έδρα του Κλάκτον στις 13 Αυγούστου, χαρακτήρισε το περιστατικό ένδειξη «εθνικής έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια», εντείνοντας τη ρητορική του κατά της μετανάστευσης.

Η ένταση δεν περιορίζεται όμως στην πολιτική αντιπαράθεση. Τις προηγούμενες ημέρες, στο Θέτφορντ του Νόρφολκ, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κατοικίες που θεωρούσαν ότι φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, με τραυματισμούς αστυνομικών και συλλήψεις.

Έτσι, η σημερινή άφιξη των 230 ανθρώπων δεν αποτελεί μόνο νέο ρεκόρ στη Μάγχη, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική σύγκρουση: από τη μία η προσπάθεια Μπέρναμ να κρατήσει στο προσκήνιο την οικονομία και από την άλλη η πίεση του Reform UK να επαναφέρει τη μετανάστευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας.

Βρετανία Μετανάστες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Σεισμός στην Κολομβία: “Πάγωσα, δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου” λέει Έλληνας στη Μπογκοτά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Τσίπρας: Σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Χρήστος Δάντης: Το τραγούδι “Παλιό μου παλτό” ήταν γραμμένο για τον Βασίλη Καρρά

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ρούμπιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι έτοιμη να στηρίξει την Κολομβία μετά τον σεισμό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Μήλος: Δεν εμφανίστηκαν στις αρχές πιλότος – ιδιοκτήτης για την προσγείωση του ελικόπτερου στο Σαρακήνικο