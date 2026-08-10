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Καταδίωξη από την Κόρινθο έως το Αντίρριο: Ταυτοποιήθηκε 38χρονος Βούλγαρος για κακούργημα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στη σοβαρή υπόθεση της προ ημερών καταδίωξης που άρχισε στην Κόρινθο και ολοκληρώθηκε στο Αντίρριο. Ο οδηγός φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και να εμβόλισε περιπολικά της Αστυνομίας.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση με την καταδίωξη από την Κόρινθο μέχρι το Αντίρριο κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος είναι ένας 38χρονος Βούλγαρος.

Σύμφωνα με το Tempo24.news.gr, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Μεσολογγίου, ενώ αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Υπενθυμίζεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από την Κορινθία και συνεχίστηκε μέχρι το Αντίρριο και τη Γέφυρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω στη Γέφυρα, με τον δράστη να εγκλωβίζεται από τους αστυνομικούς σε χωράφι στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας. Μάλιστα, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματος, προκειμένου να το ακινητοποιήσουν.

Ο οδηγός εν συνεχεία εγκατέλειψε το Ι.Χ. και διέφυγε πεζός, καταφέρνοντας -για την ώρα- να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο Βούλγαρος ενεπλάκη αρχικά σε περιστατικό κλοπής Δανών τουριστών, στα Μέγαρα.

Καταδίωξη

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