MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καβάλα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κοκκινόχωμα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 16:45 το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. 

Στις 17:37 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Παγγαίου.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα του 112.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Καβάλα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Το καλύτερο πρωινό για ένα δυνατό ξεκίνημα στην ημέρα σας – Έτοιμο σε 5 λεπτά και γεμάτο θρεπτικά στοιχεία

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ρούμπιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι έτοιμη να στηρίξει την Κολομβία μετά τον σεισμό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ηλεία: 31χρονη μητέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά – Τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Τσίπρας: Σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω