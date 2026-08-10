Πόρτο Χέλι: Έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε η ιδιοκτήτρια γνωστού ξενοδοχείου

Σοκ έχει προκαλέσει στο Πόρτο Χέλι η είδηση του θανάτου της γυναίκας, που ήταν ιδιοκτήτρια γνωστό ξενοδοχείου της περιοχής, μετά από πτώση της από τον 6ο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, η γυναίκα ήταν πολύ γνωστή στην περιοχή και τώρα η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτώση της, στο Πόρτο Χέλι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας ωστόσο δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο για την ώρα.

Το τραγικό συμβάν έγινε το περασμένο Σάββατο (8/8/26) με την 64χρονη να αφήνει την τελευταία πνοή της.