Τραμπ: Θα ζητήσω πολεμικές αποζημιώσεις από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ⁠έδωσε απάντηση στην Τεχεράνη για την απαίτησή της να ζητήσει πολεμική αποζημίωση για τις ζημιές που ‌έχει υποστεί ‌κατά τη διάρκεια ‌της ‌σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στις ΗΠΑ για «όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και απαίτησε αποζημίωση από το Ιράν για τη θανατηφόρα βομβιστική επίθεση του Οκτωβρίου 2000 εναντίον του αντιτορπιλικού USS Cole του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σε λιμάνι της Υεμένης. Το FBI έχει αποδώσει την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 17 ναύτες και τραυμάτισε περισσότερους από 30 στην Αλ Κάιντα.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει επίσης να καταβάλει αποζημίωση στις οικογένειες των χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τόσο τα τελευταία 50 χρονιά, όσο και στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές στο Ιράν από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979.

Ακόμα υποστήριξε ότι το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων δεν αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή των συναντήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Βλέπω ότι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης των τελευταίων πέντε μηνών (η οποία ξέσπασε επειδή ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ), παρόλο που το θέμα αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας! Είναι όμως μια ενδιαφέρουσα ιδέα, διότι τώρα απαιτώ κι εγώ αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά με τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και τις πολλές συγκρούσεις, για τις οποίες είναι διάσημοι, υπό την αρχική ηγεσία του στρατηγού Σολεϊμανί, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των θυμάτων του USS Cole και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε μάχες. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που έχει σκοτώσει το Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην αναφέρουμε τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες. Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να συμπεριλάβουν αυτό το ζήτημα με αποφασιστικότητα σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».