Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Εκατοντάδες αδειούχοι του Αυγούστου αναχώρησαν για Σποράδες

Παρέες νέων, οικογένειες και ζευγάρια. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης εγκαταλείπουν την πόλη ενόψει της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου με προορισμό τα νησιά των Σποράδων.

Βαλίτσες γεμάτες και εξοπλισμός για την παραλία είναι απολύτως απαραίτητα για να περάσουν τις διακοπές τους όσο το δυνατόν καλύτερα.

Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, που θέλουν να χαλαρώσουν πριν επιστρέψουν και πάλι στους δύσκολους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το πλοίο αναχώρησε με 800 επιβάτες και 120 αυτοκίνητα, με τις πληρότητες τις τελευταίες ημέρες να χτυπάνε «κόκκινο».