MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λιμάνι Θεσσαλονίκης: Εκατοντάδες αδειούχοι του Αυγούστου αναχώρησαν για Σποράδες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Παρέες νέων, οικογένειες και ζευγάρια. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης εγκαταλείπουν την πόλη ενόψει της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου με προορισμό τα νησιά των Σποράδων.

Βαλίτσες γεμάτες και εξοπλισμός για την παραλία είναι απολύτως απαραίτητα για να περάσουν τις διακοπές τους όσο το δυνατόν καλύτερα.

Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, που θέλουν να χαλαρώσουν πριν επιστρέψουν και πάλι στους δύσκολους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το πλοίο αναχώρησε με 800 επιβάτες και 120 αυτοκίνητα, με τις πληρότητες τις τελευταίες ημέρες να χτυπάνε «κόκκινο».

Θεσσαλονίκη Σποράδες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

“Κλείδωσε” ο καιρός για τον Δεκαπενταύγουστο: Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσπρωτία: Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα στο τελωνείο Μαυροματίου

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ανείπωτη η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ: Πάνω από 77 οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Μπρα ντε φερ ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: “Θα μείνουν κλειστά μέχρι να δεχτούν όλους τους όρους μας”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Ηλεία: 31χρονη μητέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά – Τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Οι προϋποθέσεις για την ρύθμιση των 72 δόσεων – Τι πρέπει να προσέχουν οι οφειλέτες