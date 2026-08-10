Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τρόλαρε τον εαυτό του για τη συμμετοχή του στο τουρνουά του Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει υποχωρήσει αρκετά στην παγκόσμια κατάταξη του τένις και έτσι χρειάζεται προσπάθεια ακόμη και για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό των μεγάλων τουρνουά, με τον ίδιο να σχολιάζει με χιούμορ το γεγονός.

Όντας πλέον αναγκασμένος να ξεκινάει από τα προκριματικά σε κάποια τουρνουά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε την ευκαιρία να… τρολάρει τον εαυτό του ενόψει της συμμετοχής του στο Σινσινάτι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανέβασε ένα video που τον δείχνει να δυσκολεύεται να μπει σε κλειστό γήπεδο προπόνησης και έγραψε: «Μια οπτική αναπαράσταση της προσπάθειάς μου να μπω στο κυρίως ταμπλό στο Σινσινάτι».

Στο video καταφέρνει πάντως να μπει τελικά, με τη βοήθεια του Μονφλίς.