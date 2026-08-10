Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Έκκληση στους πολίτες να μην πετούν ογκώδη αντικείμενα

Με περιορισμούς θα λειτουργήσει προσωρινά, από σήμερα, Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, η υπηρεσία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων του δήμου Νεάπολης-Συκεών, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των αδειοδοτημένων μονάδων διαχείρισης και επεξεργασίας τους, κατά την εορταστική περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του δήμου ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να διατηρηθούν καθαρές οι γειτονιές και να αποφευχθεί η δημιουργία νέων σημείων συσσώρευσης ογκωδών αντικειμένων. Οι δημότες παρακαλούνται

να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα σε δρόμους, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους ή δίπλα στους κάδους απορριμμάτων. Έπιπλα, στρώματα, ξύλα, κλαδιά και κάθε είδους ογκώδη αντικείμενα που θα απορρίπτονται στους κοινόχρηστους χώρους δεν θα είναι δυνατόν να απομακρύνονται άμεσα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προσωρινές εστίες συσσώρευσης και να επιβαρύνεται η εικόνα των γειτονιών.

Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Ζαρίφης, «η συμβολή όλων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας στον δήμο μας. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά όλους για την κατανόηση και τη συνεργασία. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, η υπηρεσία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων θα επανέλθει πλήρως στο κανονικό της πρόγραμμα».