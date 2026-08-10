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Χαλκιδική: Έκκληση του δήμου Σιθωνίας για λελογισμένη χρήση νερού

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Το ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπη με φαινόμενα λειψυδρίας προσπαθεί να αποφύγει η Σιθωνία στην Χαλκιδική, καθώς οι αυξημένες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών έχουν εντείνει την πίεση στους διαθέσιμους υδάτινους πόρους.

Μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο δήμος απευθύνει έκκληση στους επαγγελματίες της περιοχής και ιδιαίτερα σε όσους λειτουργούν beach bars να περιορίσουν άμεσα την κατανάλωση νερού. Οι περισσότεροι λουόμενοι συμφωνούν, ωστόσο κάποιοι πιστεύουν ότι το νερό στην παραλία είναι αναγκαίο.

Όπως κατέγραψε με την κάμερα της ΕΡΤ, η δημοσιογράφος Ειρήνη Συράκη, αρκετοί επιχειρηματίες, προκειμένου να μην πουν “το νερό… νεράκι” στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, έκλεισαν τις βάνες των ντουζ της παραλίας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της έκκλησης που απηύθυνε ο Δήμος Σιθωνίας σε ντόπιους και επισκέπτες για εξοικονόμηση νερού έως τις 31 Αυγούστου. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η υδροδότηση για τις βασικές, καθημερινές ανάγκες στην αιχμή του καλοκαιριού. «Έγινε έκκληση για ορθολογική διαχείριση των υδάτων αυτές τις μέρες, ώστε όλοι να συνετιστούν και να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα λειψυδρίας» τόνισε ο δήμαρχος Σιθωνίας, Γιάννης Μαλλίνης.

Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδική

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