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Φωτιά στον Κουβαρά: Βίντεο της αστυνομίας από την εκκένωση σπιτιού που το έχουν περικυκλώσει οι φλόγες

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THESTIVAL TEAM

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Λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στον Κουβαρά το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται και οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή.

Η φωτιά στον Κουβαρά που βρίσκεται προς οριοθέτηση και έχει βελτιωμένη εικόνα. Η εξέλιξη, στην περιοχή έχουν διατεθεί και επιχειρούν συνολικά 47 αστυνομικοί με 23 οχήματα από Υπηρεσίες Τάξης, Άμεσης Δράσης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνδράμουν στην προστασία των πολιτών, στην εκκένωση οικισμών, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στη διευκόλυνση του έργου των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Η φωτιά στο πέρασμα της κατέστρεψε ολοσχερώς μία πτηνοτροφική μονάδα, βίντεο από drone δείχνει το μέγεθος των ζημιών.

Φωτιά

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