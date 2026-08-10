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Θεσπρωτία: Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα στο τελωνείο Μαυροματίου

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Στην σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος ήταν καταζητούμενος από τις γερμανικές αρχές προχώρησε η Αστυνομία στο συνοριακό σημείο ελέγχου Μαυροματίου Θεσπρωτίας.

Ο αλλοδαπός επιχείρησε το απόγευμα της Κυριακής (09/08) να φύγει από την Ελλάδα, όταν κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων κατοικιών.

Η σύλληψη έγινε σε συνεργασία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας και του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Σαγιάδας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας.

Θεσπρωτία

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