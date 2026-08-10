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Εργασίες κλάδευσης δέντρων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας

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Εργασίες κλάδευσης δέντρων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07:00π.μ. και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες είναι σε εξέλιξη:

  1. στην περιοχή του οικισμού της Αγίας Τριάδας, στην έξοδο του οικισμού πίσω από τα jersey (δηλαδή τα προκατασκευασμένα τσιμεντένια διαχωριστικά ασφαλείας του δρόμου), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Μηχανιώνα,
  2. στη νησίδα της 27ης Επαρχιακής Οδού στο ύψος της γέφυρας Ανθεμούντα.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

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