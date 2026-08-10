Μήλος: Δεν εμφανίστηκαν στις αρχές πιλότος – ιδιοκτήτης για την προσγείωση του ελικόπτερου στο Σαρακήνικο

Δεν παρουσιάστηκαν σήμερα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για διευκρινίσεις και εξηγήσεις ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου για την προσγείωση του ελικοπτέρου στην πολυσύχναστη παραλία του Σαρακήνικου Μήλου αργά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Παρότι οι δύο παραπάνω κλήθηκαν να καταθέσουν τις δικές τους απαντήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τελικά έστειλαν δικηγόρο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δικηγόρος του πιλότου και του ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου, ζήτησε μερικές ημέρες προθεσμία προκειμένου να προσκομίσει απολογητικό υπόμνημα για τις ενέργειες τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι εξηγήσεις αναμένεται να δοθούν ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Παράλληλα οι δύο εμπλεκόμενοι με την πτήση αναμένεται, να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και στην δικαιοσύνη γοα την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο καθώς ο εισαγγελέας Σύρου διέταξε το αστυνομικό τμήμα να συλλέξει στοιχεία και δεν αποκλείεται να ασκηθούν διώξεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο εισαγγελέας Εφετών που παρενέβη για το περιστατικό διέταξε προανάκριση έδωσε εντολή για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις.

Επιπλέον δόθηκε εντολή να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου το απόγευμα της Παρασκευής βγήκαν από το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στην παραλία που βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι, έκαναν το μπάνιο τους και στη συνέχεια έφυγαν ανενόχλητοι, με τον ίδιο τρόπο.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο αυτόπτης μάρτυρας Μιχάλης Κυρίτσης: «Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχω δει να γίνεται στο Σαρακήνικο μέχρι τώρα και το περιστατικό έγινε στο κεντρικό σημείο του Σαρακήνικου, εκεί δηλαδή που πάνε οι τουρίστες την ώρα που ήταν πάνω από 1.000 άτομα εκεί γύρω».