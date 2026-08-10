MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο: “Καλή αντάμωση κάπου στη φύση”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τον Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, αποχαιρέτησε ο Φοίβος Δεληβοριάς, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός καλλιτέχνης είπε το δικό του αντίο στον φίλο και συνάδελφό του, με μερικά τρυφερά λόγια που έγραψε στα social media.

«Αν μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έπινε κάθε φορά κατ’ ευθείαν από την Πηγή των Μουσών, αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Η ψυχή του έχει κάνει όσα έπρεπε για να μείνει για πάντα εδώ στο πλάι μας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σήμανε η κάθε του εμφάνιση (στον Μαραγκό, στον Περάκη, στο «Όνειρο Αριστερής Νύχτας», στο «Κάμπινγκ», στους «Ιππείς της Πύλου» και σε όλα τα άλλα) στην καρδιά μου, στην γλώσσα μου, στις αισθήσεις μου.

Καλή αντάμωση κάπου στη Φύση», έγραψε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Φοίβος Δεληβοριάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Κολύμπι: 9 οφέλη για την υγεία – Τι κερδίζουν καρδιά, αρθρώσεις και μυαλό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Νέα Παραλία για την ανήλικη παραβατικότητα και το αλκοόλ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Η Κολομβία κηρύχθηκε σε κατάσταση “εθνικής καταστροφής” μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ: Πάνω από 110 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Πέθανε ο συγγραφέας Στέλιος Ράμφος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Απίθανη εμφάνιση για την ελληνική τετράδα στα 4×200μ. ελεύθερο – Πανελλήνιο ρεκόρ από Μάρκο και ομαδικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Τσίπρας: Σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω