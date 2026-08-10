Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο: “Καλή αντάμωση κάπου στη φύση”

Τον Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, αποχαιρέτησε ο Φοίβος Δεληβοριάς, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός καλλιτέχνης είπε το δικό του αντίο στον φίλο και συνάδελφό του, με μερικά τρυφερά λόγια που έγραψε στα social media.

«Αν μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έπινε κάθε φορά κατ’ ευθείαν από την Πηγή των Μουσών, αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Η ψυχή του έχει κάνει όσα έπρεπε για να μείνει για πάντα εδώ στο πλάι μας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σήμανε η κάθε του εμφάνιση (στον Μαραγκό, στον Περάκη, στο «Όνειρο Αριστερής Νύχτας», στο «Κάμπινγκ», στους «Ιππείς της Πύλου» και σε όλα τα άλλα) στην καρδιά μου, στην γλώσσα μου, στις αισθήσεις μου.

Καλή αντάμωση κάπου στη Φύση», έγραψε ο Φοίβος Δεληβοριάς.