Ράνια Θρασκιά: “Σφραγίδα κυβερνητικής αποτυχίας η απώλεια 33 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για το Thess INTEC”

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ράνια Θρασκιά, με αφορμή την επίσημη απόφαση ανάκλησης της ένταξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Thess INTEC από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Όπως τονίζει η βουλευτής, πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχε ήδη διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ μέσω διαδοχικών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων από τον Ιούλιο του 2025. Σύμφωνα με την ίδια, οι πολυετείς καθυστερήσεις, η γραφειοκρατική αδράνεια και η έλλειψη συντονισμού οδήγησαν τελικά στην απώλεια εξασφαλισμένων ευρωπαϊκών πόρων ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ.

«Επιβάρυνση 30,3 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα φορολογούμενο»

Η κ. Θρασκιά κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, αφού διατήρησε το εμβληματικό αυτό έργο σε φάση «μακέτας» και εξαγγελιών χωρίς αντίκρισμα για χρόνια, επιχειρεί τώρα να καλύψει την ανεπάρκειά της μεταφέροντας το κόστος στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

«Επιβαρύνει έτσι άμεσα τον Έλληνα φορολογούμενο με 30,3 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές που θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια», υπογραμμίζει στη δήλωσή της, σημειώνοντας πως η εξέλιξη αυτή συνιστά ευθεία υποβάθμιση της αναπτυξιακής προοπτικής ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας, καθώς το Thess INTEC σχεδιάστηκε για να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα με τη βιομηχανία.

«Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες»

Καταλήγοντας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως η πόλη δεν χρειάζεται νέα επικοινωνιακή διαχείριση αποτυχιών, αλλά έργα με σαφές χρονοδιάγραμμα που υλοποιούνται στην ώρα τους. «Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες. Αξίζει έργα που προχωρούν και ολοκληρώνονται, όχι κυβερνητικές αστοχίες που κοστίζουν στους πολίτες», καταλήγει.