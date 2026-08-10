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Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με άλμα στα 8,26 μέτρα

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THESTIVAL TEAM

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Μετά από μία κακή πρώτη προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου “πέταξε” στα 8,26 μέτρα και εξασφάλισε με τη… δεύτερη, την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος εις μήκος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι το φαβορί για ένα ακόμη μετάλλιο στο άλμα εις μήκος και προκρίθηκε χωρίς να… ιδρώσει στον τελικό του αγωνίσματός του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, ο οποίος και θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 22:16 σε ώρα Ελλάδας.

Στα ημιτελικά ο “χρυσός” Έλληνας Ολυμπιονίκης, ξεκίνησε με ένα άλμα στα 7,78 μέτρα, αφού πάτησε πολύ πίσω από τη βαλβίδα, αλλά στη δεύτερη προσπάθειά του έκανε άλμα στα 8,26 μέτρα και προκρίθηκε απευθείας στον τελικό, περνώντας το όριο των 8,15 μέτρων.

Ο Τεντόγλου θα διεκδικήσει στο Μπέρμιγχαμ το 7ο χρυσό μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μίλτος Τεντόγλου

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