MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο συγγραφέας Στέλιος Ράμφος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πέθανε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών.

Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στην Νομική Αθηνών και από το 1965 Φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε (Βενσέν 1969-1974).

Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και θεωρείται σημαντικός Έλληνας στοχαστής. Σπούδασε νομική στην Αθήνα, ακολουθώντας την ιδεολογία του μαρξισμού. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 πραγματοποίησε σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, όπου και ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με την ελληνική φιλοσοφία και μετέπειτα την πατερική φιλοσοφία και την Ορθοδοξία.

Έως το 1975 υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, όταν και επέστρεψε στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίστηκε ως νεορθόδοξος, ωστόσο μετά το πέρας της δεκαετίας του 1990 υπήρξε υποστηρικτής του εκσυγχρονισμού.

Στέλιος Ράμφος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

“Κλείδωσε” ο καιρός για τον Δεκαπενταύγουστο: Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ισπανία: Μεγάλη πυρκαγιά στην Ανδαλουσία – Μάχη δίνουν οι πυροσβέστες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τεντόγλου: “Θα μου βγαίνουν εύκολα άλματα στα 8.50μ, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να ακολουθήσει” – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Έκκληση στους πολίτες να μην πετούν ογκώδη αντικείμενα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο και οι μικρές μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS – Τι ισχύει για χαρτζιλίκια, γονικές παροχές και δωρεές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Μήλος: Εξηγήσεις δίνει ο χειριστής που “πάρκαρε” το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο – Υποστηρίζει πως δεν κινδύνευσε κανείς