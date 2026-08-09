Κέρκυρα: Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος, στην Κέρκυρα, ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το απόγευμα, την Κυριακή.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κέρκυρας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.