Δέσποινα Βανδή για Νατάσα Θεοδωρίδου με χιούμορ: “Περίμενα να μεγαλώσει λίγο για να συνεργαστούμε”

Το γεγονός του χειμώνα στη διασκέδαση είναι αναμφίβολα η συνεργασία που θα έχουν η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή. Θα είναι το πρώτο «ραντεβού» που θα έχουν οι δύο τραγουδίστριες επί σκηνής στη νυχτερινή Αθήνα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή, λίγο πριν ξεκινήσουν τις πρόβες τους, μιλούν για την επερχόμενη συνεργασία τους στο κέντρο NOX και αποκαλύπτουν πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή τη μεγάλη συνάντηση και πώς η πολυαναμενόμενη συνεργασία θα γίνει τελικά πραγματικότητα.

«Αυτή τη συνεργασία περίμενα πολλά χρόνια να την κάνω, αλλά περίμενα να μεγαλώσει λίγο η Νατάσα για να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Ήταν πολύ μικρούλα, έπαιζε στις παιδικές χαρές. Τι να κάνουμε;», είπε με χιουμοριστική διάθεση η Δέσποινα Βανδή.

«Λοιπόν εγώ θα απαντήσω σοβαρά», ανέφερε από την πλευρά της η Νατάσα Θεοδωρίδου και πρόσθεσε: «Ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω με τη Δέσποινα φέτος γιατί νιώθω και πιστεύω, θα το δείτε και εσείς, θα δικαιωθώ, ταιριάζουμε πάρα πολύ και είμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή έτοιμες γι’ αυτή τη συνεργασία με όλα μας τα τραγούδια, με όλο μας το κέφι και με όλη μας την αγάπη».

Παράλληλα, απαντούν σε μια ερώτηση που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον όταν απευθύνεται σε δύο γυναίκες με τόσο μεγάλη δισκογραφική διαδρομή: ποιο τραγούδι από το ρεπερτόριο της μίας θα ήθελε να είχε ερμηνεύσει η άλλη;

«Δεν θα πω το προφανές ”Την κόκκινη γραμμή” που είναι τραγουδάρα. Θέλω να πω ”Τις δύσκολες στιγμές”. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι», απάντησε η Δέσποινα Βανδή, ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου εξήγησε ότι θα ήθελε να τραγουδήσει «Το κοριτσάκι σου».

Η πρώτη κοινή φωτογράφιση της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή για το NOX έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη χημεία και τη δυναμική αυτής της σπουδαίας συνάντησης.

Πίσω από τη συνεργασία της δεκαετίας βρίσκεται ο όμιλος MK Group Μαροσούλη – Κοταρίδη, που ετοιμάζει στο NOX μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με σύγχρονη σκηνοθετική ματιά, εντυπωσιακές εικόνες, μεγάλες ερμηνείες και εκπλήξεις.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή μαζί για πρώτη φορά και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει.