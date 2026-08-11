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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο

Intime
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Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε αστυνομικός, γεννημένος το 1988, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από το πρωί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αρμόδια κλιμάκια της Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σώμα του αστυνομικού φέρεται να εντοπίστηκαν εκδορές στην περιοχή του λαιμού, καθώς και μελανιές στα χέρια.

Αθήνα Αστυνομικός

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