Εργασίες κλάδευσης δέντρων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας
Intime
THESTIVAL TEAM
Εργασίες κλάδευσης δέντρων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07:00π.μ. και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες είναι σε εξέλιξη:
- στην περιοχή του οικισμού της Αγίας Τριάδας, στην έξοδο του οικισμού πίσω από τα jersey (δηλαδή τα προκατασκευασμένα τσιμεντένια διαχωριστικά ασφαλείας του δρόμου), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Μηχανιώνα,
- στη νησίδα της 27ης Επαρχιακής Οδού στο ύψος της γέφυρας Ανθεμούντα.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.