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Marfin: Απολογείται σήμερα η 46χρονη – Τι υποστηρίζει για την ταυτοποίησή της

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Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Marfin, όπου στις 5 Μαΐου 2010 έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η ίδια, μέσω του δικηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.

Η 46χρονη αναμένεται να μεταχθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση στη Marfin. Σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί από τις αρχές φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συνδέεται με την τραγωδία.

Ωστόσο, η πλευρά της 46χρονης αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία. Ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακόμη και στην έκθεση των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο.

Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν μεν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα της Marfin. Η θέση αυτή αναμένεται να αποτελέσει βασικό άξονα της απολογίας της ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Μετά την απολογία της θα εξεταστεί η ποινική της μεταχείριση και θα κριθεί εάν θα αφεθεί ελεύθερη ή εάν θα οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση.

Στο μεταξύ, οι δύο 42χρονοι που φέρονται ως συνεργοί της έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.

Marfin

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