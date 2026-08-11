Τραμπ για Νετανιάχου: “Η σχέση μας παραμένει πολύ καλή” παρά τις διαφωνίες για τη Γάζα

Αν και δεκάδες πηγές αναφέρουν πως η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται σε «τέλμα» λόγω των διαφορετικών στρατηγικών τους για Γάζα και Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε τη Δευτέρα (10.08.2026) πως παραμένει «πολύ καλή»,

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα. Μόλις την Κυριακή απέρριψε το σχέδιο των 15 σημείων για τον οδικό χάρτη του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός «δεν θα προχωρήσει σε καμιά απόσυρση» από τη Λωρίδα της Γάζας «όσο η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί αληθινά», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνησή του «δεν αποδέχεται το έγγραφο 15 σημείων», συνάδοντας με τους συμμάχους του της άκρας δεξιάς, με φόντο τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο.

Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Start of the Government Meeting:

"Israel does not accept the 15-point document. The IDF will not carry out any withdrawal until Hamas is genuinely disarmed, and it will continue to thwart threats against our forces and citizens."



Full… pic.twitter.com/UrVY2FK9wO — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 9, 2026

Χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», αλλά κατέστησε σαφές πως εννοεί να του εναντιωθεί: οι Αμερικανοί «έχουν ιδέες, ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι, και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα».

Η σχέση των δυο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν, εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ασυνήθιστα βαριές εκφράσεις εναντίον του ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι προσπαθούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον.