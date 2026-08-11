Φωτιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου – Ήχησε το 112

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Μαραθιάς στη Ζάκυνθο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.