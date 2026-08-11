Θεσσαλονίκη: 15 παραβάσεις του ΚΟΚ και μια σύλληψη σε αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο
Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (10-08-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:
- 142 άτομα και
- 40 οχήματα.
Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:
– Συνελήφθη 1 άτομο για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών,
– Βεβαιώθηκαν 15 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.