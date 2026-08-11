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Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ ενεργοποιεί την υπηρεσία Copernicus και τους δορυφόρους της για βοήθεια στην Κολομβία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μήνυμα στήριξης στον λαό της Κολομβίας που δοκιμαζέται από τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε τη χώρα, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτηση στα social media η επικεφαλής της Κομισιόν, σημειώνει:

«Απόψε, η καρδιά της Ευρώπης είναι με τον λαό της Κολομβίας μετά τον τρομερό σεισμό στην περιοχή Τσокоό.

Έχουμε ήδη κινητοποιήσει την υπηρεσία Copernicus, την υπηρεσία δορυφόρων μας, για να βοηθήσουμε στις επιχειρήσεις διάσωσης. Και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε περισσότερη υποστήριξη».

Κολομβία Σεισμός Φον Ντερ Λάιεν

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