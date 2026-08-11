Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ ενεργοποιεί την υπηρεσία Copernicus και τους δορυφόρους της για βοήθεια στην Κολομβία
Μήνυμα στήριξης στον λαό της Κολομβίας που δοκιμαζέται από τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε τη χώρα, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
Σε ανάρτηση στα social media η επικεφαλής της Κομισιόν, σημειώνει:
«Απόψε, η καρδιά της Ευρώπης είναι με τον λαό της Κολομβίας μετά τον τρομερό σεισμό στην περιοχή Τσокоό.
Έχουμε ήδη κινητοποιήσει την υπηρεσία Copernicus, την υπηρεσία δορυφόρων μας, για να βοηθήσουμε στις επιχειρήσεις διάσωσης. Και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε περισσότερη υποστήριξη».
Tonight, Europe’s heart is with the people of Colombia after the terrible earthquake in the Chocó region.
We have already mobilised Copernicus, our satellite service, to help with rescue operations.
And we are ready to provide more support.
Estamos con ustedes. 🇪🇺🇨🇴— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2026