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Τραγωδία στη Χαλκιδική: 56χρονος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή της Σάρτης

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο για έναν 56χρονο τουρίστα από τη Σερβία στη Σάρτη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, με ναυαγοσώστη να σπεύδει άμεσα στο σημείο και να ξεκινά προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Στη συνέχεια, ο 56χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τη Σάρτη στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Εκεί, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατό του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος τουρίστας έχασε τη ζωή του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Χαλκιδική

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