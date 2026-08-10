Ηράκλειο: Μητέρα κατήγγειλε την κόρη της για ναρκωτικά και εκείνη τη μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία

Μια ιδιαίτερη οικογενειακή υπόθεση κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά τις καταγγελίες που αντάλλαξαν μία μητέρα και η 20χρονη κόρη της. Η μητέρα απευθύνθηκε αρχικά στην Αστυνομία καταγγέλλοντας τη νεαρή για χρήση ναρκωτικών, ενώ στη συνέχεια η 20χρονη κατήγγειλε ότι δεχόταν χτυπήματα από τη μητέρα της.



Όπως μεταδίδει το patris.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε η 20χρονη.



Το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τα ναρκωτικά ανέλαβε να διερευνήσει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου.



Ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν η 20χρονη προχώρησε με τη σειρά της σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας της, υποστηρίζοντας ότι τη χτυπούσε.



Για τη συγκεκριμένη καταγγελία επιλήφθηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, με αποτέλεσμα δύο διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. να ασχολούνται με τις καταγγελίες μητέρας και κόρης.